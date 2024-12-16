شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ديسمبر.. تراجع كبير لمؤشر نيويورك لقطاع التصنيع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر نيويورك لقطاع التصنيع

سوق الأسهم في وول ستريت

ضعف النمو الاقتصادي

الدمام - شريف احمد - أعلن بنك احتياط نيويورك الاتحادي، اليوم الاثنين، تراجع المؤشر بشدة خلال الشهر الحالي، بعد الارتفاع الحاد لمؤشر لقطاع التصنيع خلال الشهر الماضي.وقال بنك احتياط نيويورك الاتحادي، إن مؤشر حالة الأعمال العام تراجع خلال ديسمبر الحالي إلى 0.2 نقطة بعد ارتفاعه في نوفمبر الماضي إلى 13.2 نقطة.وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر إلى 12 نقطة فقط، ورغم التراجع ما زالت قراءة المؤشر تشير إلى نمو النشاط.وقال بنك نيويورك الاتحادي إن الشركات ما زالت متفائلة، بأن حالة الأعمال ستواصل التحسن خلال الشهور المقبلة.لكن مؤشر الثقة في مستقبل الأعمال تراجع من 2ر33 نقطة خلال نوفمبر إلى 24.6 نقطة خلال ديسمبر.في ذات السياق يتوقع أن ينهي سوق الأسهم في وول ستريت عام 2025 عند مستوى أقل من مستوياته الحالية في 2024.وبحسب محلل استراتيجيات الاستثمار في شركة "ستيفل" باري بانيستر، وفقا لما أوردت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية، فإن التضخم الثابت سيدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.يأتي هذا مع ضعف النمو الاقتصادي مما يعمل كمحفزات رئيسية لتراجع ارتفاع سوق الأسهم، فيما ترى بعض التوقعات السابقة أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قد يصل إلى 7000 نقطة العام المقبل.بينما يرى "بانيستر" أن العام 2025 قد ينتهي معه المؤشر عند منتصف 5000 نقطة متراجعًا من مستواه الحالي عند حوالي 6070 نقطة.