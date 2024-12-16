شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للتخزين والتوزيع" تفتتح مركزًا لوجستيًا جديدًا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة المتحدة (الشركة المتحدة لخدمات التخزين والتوزيع) عن افتتاح مركز لوجستي جديد في المدينة الصناعية الثانية بالرياض، كجزء من استراتيجيتها لدعم مستهدفات رؤية 2030 وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية. يُعد المركز خطوة نوعية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية، خاصة مع توسع عملاء المجموعة مثل ماكدونالدز السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي، السيد ماريو إبراهيم، أن المركز الجديد يمثل استثمارًا استراتيجيًا يهدف إلى تحسين كفاءة سلسلة التوريد وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء. يتميز المركز بطاقة استيعابية ضخمة تكفي لتلبية متطلبات السوق المتزايدة على المدى البعيد ، كما أنه صُمم وفقًا لمعاييرالجودة الدولية

وأكد السيد ماريو أن المركز يعتمد على تقنيات متقدمة، بما في ذلك نظام إدارة التخزين القادر على تتبع البضائع وإدارة الطلبات بكفاءة، بالإضافة إلى تقنية (Radio Shuttle) التي تُعزز السعة التخزينية وسرعة العمليات. وأشار إلى أن المجموعة تخطط لاعتماد الذكاء الاصطناعي في إدارة العمليات التشغيلية مستقبلاً، بهدف تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف التشغيلية.

كما أشار السيد ماريو إلى التزام الشركة بتطبيق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتشغيل، حيث أن المجموعة حاصلة على شهادات جودة معتمدة مثل "الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة (BRC)" وشهادة "عملية إدارة جودة التوزيع (DQMP)" من شركة ماكدونالدز العالمية.وأضاف أن المركز سيسهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة في مجالات النقل، والتخزين، والخدمات الإدارية، مما يُعزز التنمية المستدامة ويسهم في تحقيق تطلعات المملكة.

يُذكر أن مجموعة المتحدة (الشركة المتحدة لخدمات التخزين والتوزيع) تُعد من الشركات الرائدة في تقديم الحلول اللوجستية المتكاملة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدماتها المتطورة في مجالات التخزين والتوزيع وفقاً لأعلى المعايير العالمية. وتعمل الشركة على تلبية احتياجات قطاعات متعددة من خلال مراكزها المتخصصة وتقنياتها الحديثة، مع التركيز على دعم الاستدامة وتعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030.