وقفة امام مكتب جرائم المعلوماتية تضامنا مع عدد من الناشطين الموقوفين ومطالبات لاطلاق سراحهم

نُفذت وقفة تضامنية أمام مبنى مكافحة جرائم المعلوماتية في منطقة غاليري سمعان للضغط من أجل إطلاق سراح عدد من الناشطين سحر غدار وغنى غندور وإيفلين مهوّس.

وكان قد وصل عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي الى المنظقة للمشاركة في الوقفة.

وكانت قد اشارت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان، الى إن "رفع شكاوى قضائية على إعلاميين وصحافيين ومؤثرين هو أمر طبيعي ومفهوم، والتعامل معها يكون تحت سقف القضاء المختص بآليات واضحة ومعروفة لا تشمل التوقيف، أما أن يتم توقيف صحافيين ومؤثرين بسبب دعاوى ممن يطالبون بالحريات ويدّعون الحرص عليها، فأمر غير مقبول".

واعتبر البيان إن "نقابة المرئي والمسموع إذ تطالب المدعي العام القاضي رجا حاموش بإصدار إشارة للإفراج عن موقوفي الرأي الموجودين في مكتب جرائم المعلوماتية التابع لقوى الامن الداخلي، تؤكد من جديد أن محكمة المطبوعات هي المعنية بمثل هذه القضايا، وأن الصحافي من ضمن التعبير عن رأيه لا يجوز أن يُعامل كمرتكب جريمة، وبالتالي لا يمثل أمام الضابطة العدلية بل أمام القضاء المختص وبحضور محام. ولفتت الى إن نقابتنا تتابع هذه القضية حتى احترام القانون".