وزير الخارجية البريطاني: مسؤولون بريطانيون يجتمعون مع السلطات الانتقالية في سوريا

ذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أن "مسؤولين بريطانيين سيجتمعون مع السلطات السورية الانتقالية لإجراء محادثات في دمشق هذا الأسبوع". ولفت لامي، في مؤتمر صحافي، الى أنه "بوسعي أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا من مسؤولين بريطانيين كبار إلى دمشق هذا الأسبوع، لعقد اجتماعات مع السلطات السورية الجديدة المؤقتة وأفراد جماعات المجتمع المدني في سوريا".

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