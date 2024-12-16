"رويترز": فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث القضايا المتبقية لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، بأن "فريق إسرائيلي في الدوحة لبحث القضايا المتبقية لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن"، لافتةً الى أن "المحادثات بالدوحة تركز على سد الفجوات بشأن الاتفاق حول غزة الذي طرحه بايدن".

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