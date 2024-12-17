شكرا لقرائتكم خبر عن هانى أبو ريدة: رئيس الفيفا سألنى هنجيب جمهور الأهلى إزاى فى نهائى إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

هنأ هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، النادي الأهلي بفوزه بجائزة أفضل ناد بقارة أفريقيا، وقال هاني أبو ريدة في تصريحات تليفزيونية: "أبارك للنادي الأهلي تتويجه بجائزة أفضل ناد في أفريقيا".



وأضاف: "وجود الأهلي والزمالك ضمن 3 أندية في منافسات النادي الأفضل فخر كبير للكرة المصرية".



وبسؤاله عن رد فعل فيفا على خسارة الأهلي أمام باتشوكا، رد قائلا: "الفيفا سيفتقد جماهير النادي الأهلي في نهائي كأس الإنتركونتيننتال بعد خروجه من البطولة".



وتابع: "رئيس الفيفا سألني بعد خسارة الأهلي أمام باتشيكو، هنجيب جمهور الأهلي ده إزاي في النهائي".



واختتم: "سألوني في أمريكا عن النادي الأهلي، وأكدت لهم أن وجوده في نيو جيرسي سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا".