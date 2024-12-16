الخارجية الأميركية: تواصلنا مع هيئة تحرير الشام في سوريا أكثر من مرة خلال الأيام الماضية

ذكرت وزارة الخارجية الأميركية إن الحكومة الأميركية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية.

واوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية دورية، إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.

ولفت الى إنه لا توجد منظمة حكومية أمريكية على الأرض حاليا للبحث عن أوستن تايس، الصحفي الذي أُسر أثناء إعداد تقارير صحفية في سوريا في آب 2012، لكنها لم تستبعد هذا الاحتمال.

وذكر أن الولايات المتحدة تواصل محاولاتها لتحديد مكان تايس، لكن ليس لديها معلومات محددة عن مكان وجوده.