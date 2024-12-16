مصدر لفرانس برس: مسؤولون إسرائيليون في الدوحة لمحادثات بشأن الهدنة في غزة

وصل مسؤولون إسرائيليون إلى الدوحة الاثنين لإجراء محادثات تهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى بين إسرائيل وحماس، وفق ما أفاد مصدر مطلع على المحادثات وكالة "فرانس برس".

واوضح المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته بسبب حساسية المحادثات، إن "فريقا فنيا إسرائيليا موجود في الدوحة لبحث وقف إطلاق النار واتفاق بشأن الاسرى في غزة"، مضيفا أن الاجتماعات تتم "بين مجموعتي عمل من إسرائيل وقطر".