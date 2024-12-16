أحمد الشرع: على الحكومات مثل الولايات المتحدة رفع العقوبات على سوريا

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، أنه "على الحكومات مثل الولايات المتحدة رفع العقوبات على سوريا، ويجب رفع كل القيود والعقوبات لنتمكن من إعادة بناء سوريا"، لافتاً الى أن "العقوبات فرضت على نظام الأسد الذي رحل، وتصنيفي في قوائم الإرهاب الأميركية ليس مهما بالنسبة لي".

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