شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يبرز التعاون مع المجتمع المدنى لتحقيق الأولويات التنموية لرؤية مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ​استقبل الســـفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي الدكتور Norbert Lammert، الرئيس التنفيذي لمؤسسة كونراد أديناور (KAS) الألمانية والرئيس الأسبق للمجلس التشريعى "البودنستاج"، والوفد المرافق له، الذى يقوم بزيارة مصر تعمل لإعادة افتتاح مكتبها الإقليمي في القاهرة حيث تقوم بتنفيذ عدد من الأنشطة الثنائية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين مصر وألمانيا في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وذلك في إطار البروتوكول الإضافي الموقع بين البلدين عام 2017، والذى يضع الإطار القانوني لعمل المؤسسة.





وتناول "الجويلى" أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركاء المحليين لتنفيذ الأنشطة المتفق عليها، بما في ذلك - مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام (CCCPA)، والمجلس المصري للشئون الخارجية (ECFA)، الذين يستضيفان عدداً من ورش العمل والندوات حول الشباب والسلم والأمن والتعاون الثلاثي في افريقيا وموضوعات الهجرة واللاجئين، الجارى إطلاقها خلال الزيارة الحالية للوفد.

وأبرز مساعد وزير الخارجية حرص الوزارة على تنمية التعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية بشكل عام، وتلك التي تفتتح مكاتب لها في مصر بشكل خاص، لتعزيز الأولويات التنموية لتحقيق رؤية مصر2030، ولا سيما الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الموضوعات الجديدة مثل الامكانات التي يوفرها للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، إضافة إلى القضايا التنموية الأخرى الآخذة في التصاعد على جدول أعمال العلاقات الدولية مثل التغير المناخي والطاقة الجديدة والمتجددة على سبيل المثال لا الحصر.