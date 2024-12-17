شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان الجديد بالقاهرة يكرم رئيس قسم اللغة اليابانية بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

كرم سفير اليابان الجديد فى القاهرة فوميو إيواي الأستاذ الدكتور حسن كمال حرب، رئيس قسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة وسلمه شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني لعام 2024.

وكانت وزارة الخارجية اليابانية أعلنت عن الحاصلين على شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني لعام 2024 فى أغسطس الماضى.

وتهدف شهادة تقدير وزير الخارجية الياباني إلى تقدير إنجازات الأفراد والجماعات مِمَن قدموا مساهمات بارزة في تعزيز علاقات الصداقة والتأخي بين اليابان والدول الأخرى.



جانب من الحفل

وقال بيان لسفارة اليابان بالقاهرة إن الأستاذ الدكتور حسن كمال حرب بعد أن تخرج من قسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، التي تُعد محور دراسات اللغة والثقافة اليابانية في مصر، حصل على درجة الماجستير والدكتوراه من جامعة أوساكا باليابان، وبذل قصارى جهده في عمل الأبحاث الأكاديمية حول اللغة والأدب الياباني.



حسن حرب

وأضاف البيان أنه يقوم حاليًا بدورٍ كبير في نشر اللغة والأدب الياباني في مصر، والمساهمة في تعزيز التفاهم المتبادل بين اليابان ومصر، بصفته رئيسًا لقسم اللغة اليابانية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، الذي يحتفل هذا العام، 2024، بمرور 50 عامًا على تأسيسه، والمسؤول عن علاقات التبادل الدولي مع الجانب الياباني.



وأعربت سفارة اليابان في مصر عن احترامها وامتنانها العميق تجاه ما قام به الأستاذ الدكتور حسن حرب من إنجازات ومساهمات بارزة في نشر اللغة والثقافة اليابانية في مصر، بصفته أحد جسور التواصل بين البلدين. كما تُعرب عن عزمها مواصلة بذل قصارى جهدها بالتعاون مع الأستاذ الدكتور حسن حرب من أجل المزيد من التعزيز لعلاقات الصداقة الودية بين البلدين في المستقبل أيضًا.