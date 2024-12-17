شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيضات وزارة التموين لـ سعر السكر بالمجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية تخفيض أسعار السكر فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، حيث طرحت الوزارة السكر الحر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر 30 جنيها للكيلو حاليا، بدلا من 32 جنيها ، وتعد تلك المرة الثانية في تخفيض أسعار السكر، حيث كان بـ 35 جنيها خلال الأسابيع الماضية وذلك في اطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية

كان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قد قرر تخفيض سعر السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى 30 جنيها للكيلو بدلا من 32 جنيها ،كما وجه الوزير باستمرار زيادة معدلات ضخ السلع في المنافذ وفى أسواق اليوم الواحد لتلبية احتياجات المواطنين طوال الوقت في ظل وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة حيث تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية المنتجات بأسعار مخفضة من 20 الى 30%.

وكان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح يوم الخميس الماضى الموافق 12 ديسمبر 2024، سوق اليوم الواحد في محافظة البحيرة ضمن جولة الوزير لتفقد مشروعات الوزارة بالمحافظة، ومنافذ توزيع السلع التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية في إطار حرص الوزير على الاطمئنان في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين في مختلف المحافظات بحضور دكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما سيتفقد صومعة تخزين الأقماح المخصصة لإنتاج الخبز البلدي.