شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى لوحة فى 2024.. بيع لوحة سيارة فى السعودية بسعر تخطى 24 مليون ريال والان مع تفاصيل الخبر

شهد عام 2024، بيع أغلى لوحة السيارة في السعودية حملت رقم "ع - 1"، حيث بيعت اللوحة في مزاد علني بسعر وصل 21 مليون ريال سعودي، ومع احتساب الضريبة، وصل السعر الإجمالي إلى 24,150,000 ريال.

تميزت تلك اللوحة بندرتها، فهي تتكون من حرف ورقم فقط، مما جعلها ذات قيمة استثنائية ويرفع الطلب عليها في المزادات المخصصة للوحات المميزة التي تُدار عبر منصة المزادات الإلكترونية المختصة في ذلك.

طريقة المشاركة:

يتعين على المشاركين التسجيل في المزاد عبر منصة المختصة.

يتم دفع رسوم دخول المزاد إلكترونيًا، ويمكن استردادها إذا لم يتم الشراء.

يسمح بالمشاركة حتى لو كانت هناك مخالفات مرورية غير مسددة.

تفاصيل المزاد:

تُعرض اللوحات المميزة بفئاتها المختلفة (مثل حروف منفردة أو أرقام مميزة) بأسعار تبدأ من قيم رمزية.

يتم تحديد الفائز باللوحة بناءً على أعلى سعر يُقدمه خلال مدة المزاد.



اللوحة