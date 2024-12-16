تكنولوجيا: Apple Magic Mouse 3 قادم بتصميم جديد كليًا في وقت لاحق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن Apple Magic Mouse كان موجودًا دائمًا لأسباب خاطئة، على الرغم من أنه في الواقع لم يُطرح إلا في عام 2009. طوال هذه الفترة،

كانت أبل تروج بفخر لرفيقها Magic Keyboard باعتباره أفضل طريقة للتنقل بين المستندات وصفحات الويب على أجهزة Mac وMacBooks، على الرغم من الانتقادات التي تلقتها هذه الفأرة من معظم المستخدمين.

على الرغم من أن الفأرة تتمتع بتصميم أنيق يشبه السيارة الرياضية، مما يجعل من الصعب تصديق أنها موجودة منذ 15 عامًا تقريبًا، فإن هذا هو السبب الرئيسي الذي جذب الكثير من الانتقادات على مر السنين، إذ كانت بيئة العمل منخفضة بفضل تصميمها.

حتى هذا لم يكن شيئًا مقارنة باختيار أبل لوضع منفذ Lightning في الجيل الثاني من الفأرة، والذي أصبح أكثر سوءًا عندما قامت أبل بتحديث الملحق إلى USB-C مع الاحتفاظ بنفس الموضع تمامًا: بزاوية 90 درجة لتصميم “القدم المثالي”.

والآن، وفقًا لمراسل بلومبرج، مارك جورمان، فإنه بالنسبة لأولئك الذين ما زالوا يستخدمون الجيل الثاني من Magic Mouse، سيكون عليهم الانتظار لفترة أطول تتراوح بين 12 إلى 18 شهر.

إذا كان هذا صحيحًا، فقد يتم إطلاق Magic Mouse 3 تحت اسم Magic Mouse 2026 بدلاً من ذلك. ومع ذلك، يتم دعم هذه الفأرة الآن لتأتي مع إصلاح شامل للتصميم، مما يعني أنه من المحتمل أن تكون أبل قد انتبهت أخيرًا إلى المشكلات الرئيسية في هذه الأجهزة الطرفية المثيرة للجدل.

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