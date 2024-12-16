بالصور- سعر خيالي لحقيبة يد ساندرا رزق من Hermès.. وهكذا ظهرت بفستانها الرائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق باحدث إطلالة لها على الجمهور بلوك مميز، من خلال مجموعة صور مميزة شاركتها عبر حسابها الخاص، وكانت ترتدي فستان قصير جداً من دون أكمام، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



و حملت ساندرا بيدها حقيبة Hermès وضل سعرها إلى 22,535 دولار، و إنتعلت في قدميها حذاء مفتوح وصل سعره إلى 605 دولار.

وكانت شاركت ساندرا رزق متابعيها مجموعة من الصور من زيارتها إلى موناكو مع إبنتها نور، حيث قامتا بجولة فوق المدينة بالمروحية، وظهرت ساندرا بلوك صيفي رائع، إرتدت فيه فستاناً متوسط الطول، زاهي الألوان ومورداً من دون أكمام، من دار أزياء Dolce & Gabbana، يصل سعره إلى 4,180 دولار.

