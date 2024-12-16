شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: أبل تستهدف 2028 ليكون عام iPad الضخم القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير جديد من مارك جورمان، المطلع على شؤون أبل في بلومبرج، أن الشركة تعمل على جهاز iPad ضخم قابل للطي، وهو الجهاز القادم الذي قد يكون بمثابة ابتكار كبير للشركة، لكن هذا ليس مجالًا جديدًا تمامًا، فقد جربت شركات مثل مايكروسوفت أجهزة ذات شاشتين وقابلة للطي في الماضي، لكنها لم تكتسب شعبية كبيرة، فيما يهدف نهج أبل إلى أن يكون مختلفًا، مع التركيز على تصميم سلس يبدو وكأنه ورقة واحدة من الزجاج عند فتحه.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تعمل شركة التكنولوجيا العملاقة على تطوير جهاز مماثل في الحجم لجهاز iPad كبير يطوى إلى حجم جهازي آيباد برو جنبًا إلى جنب.

ويمكن أن يكون هذا بمثابة تغيير كبير لأولئك الذين يريدون شاشة أكبر للعمل أو الترفيه، مثل اللاعبين أو مطوري البرامج أو عشاق الأفلام.

كما أنه من المفترض أن تستهدف أبل إصدار جهاز آيباد القابل للطي هذا في عام 2028، ومع ذلك، فإن أحد التحديات الرئيسية التي يتصدون لها هو الثنية التي تحدث للأجهزة القابلة للطي الحالية.

لا يزال من غير الواضح ما هو نظام التشغيل الذي سيستخدمه هذا الجهاز، ولكن يمكن أن يكون iPadOS أو أحد أشكاله.

في حين أنه قد لا يكون هجينًا كاملاً بين iPad وMac، فمن المتوقع أن يحتوي على ميزات من كليهما، حيث يزعم جورمان أنه بحلول عام 2028، يجب أن يكون iPadOS قويًا بما يكفي لتشغيل تطبيقات macOS، مع الاستمرار في دعم ملحقات iPad مثل Apple Pencil.

تجدر الإشارة إلى أن جهاز iPad القابل للطي هذا ليس الشيء الوحيد الذي تخفيه شركة أبل، حيث تستكشف الشركة أيضًا أجهزة iPhone القابلة للطي.