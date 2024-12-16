شكرا لقرائتكم خبر عن على تراجع.. اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم الإثنين بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات بورصة موسكو

سعر الروبل مقابل الدولار واليور واليوان

روسيا في سوريا

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 64.64 نقطة، ما نسبته 2.60%.يأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2420.56 نقطة.وبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 15.98 نقطة، أي بنسبة 2.11%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 740.95 نقطة.وخلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، كان حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 51.95 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4305 روبل.كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.47 روبل، ليبلغ 109.0126 روبل.بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.02 كوبيل، ليصل إلى 14.0096 روبلا.من جهة أخرى وعلى الصعيد السياسي، كانت روسيا أعلنتأنها أجلت بعض موظفي سفارتها جوًا من العاصمة السورية دمشق.كما أُجلي موظفي البعثتين الدبلوماسيتين لكوريا الشمالية وبيلاروس، فضلًا عن أفراد من بعثة جمهورية أبخازيا الانفصالية غير المعترف بها.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.لكنها أكدت أن السفارة الروسية في دمشق لم تغلق وتواصل عملها، ولم تقدم سببًا للإجلاء الجزئي.