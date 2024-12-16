الاقتصاد

على تراجع.. اعرف نتائج بورصة موسكو اليوم الإثنين بالأرقام

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واس - موسكو  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على انخفاض بواقع 64.64 نقطة، ما نسبته 2.60%.
يأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2420.56 نقطة.

مؤشرات بورصة موسكو

وبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 15.98 نقطة، أي بنسبة 2.11%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 740.95 نقطة.
وخلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، كان حدد البنك المركزي الروسي أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.

سعر الروبل مقابل الدولار واليور واليوان

وخفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 51.95 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4305 روبل.
كما خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.47 روبل، ليبلغ 109.0126 روبل.
بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.02 كوبيل، ليصل إلى 14.0096 روبلا.
من جهة أخرى وعلى الصعيد السياسي، كانت روسيا أعلنت
أنها أجلت بعض موظفي سفارتها جوًا من العاصمة السورية دمشق.

روسيا في سوريا

كما أُجلي موظفي البعثتين الدبلوماسيتين لكوريا الشمالية وبيلاروس، فضلًا عن أفراد من بعثة جمهورية أبخازيا الانفصالية غير المعترف بها.
وذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.
لكنها أكدت أن السفارة الروسية في دمشق لم تغلق وتواصل عملها، ولم تقدم سببًا للإجلاء الجزئي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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