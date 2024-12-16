تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق ثلاث إصدارات تجريبية من تحديث One UI 7 في 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن الجدول الزمني المقرر لإطلاق التحديثات التجريبية من One UI 7، حيث تخطط العملاق الكوري لإطلاق ثلاثة تحديثات تجريبية قبل إنتهاء عام 2024.

أوضح تقرير نشر مؤخراً أن سامسونج تخطط لإطلاق مزيد من الإصدارات التجريبية من تحديث One UI 7، ولقد أعلنت العملاق الكوري في بداية هذا الشهر عن الإصدار التجريبي الأول من تحديث واجهة المستخدم.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونج اليوم في دفع الإصدار التجريبي الأول في السوق الهندي، ومن ثم تحصل الدول الأخرى المشاركة على الإصدار التجريبي الثاني من التحديث.

كما يوضح الجدول الزمني لإطلاق التحديثات أن سامسونج تقدم الإصدار التجريبي التالي في 23 من شهر ديسمبر الجاري، ومن ثم ينطلق الإصدار اللاحق في 30 من ديسمبر.

يذكر أن سامسونج تقدم الإصدار التجريبي من تحديث One UI 7 لسلسلة هواتف Galaxy S24 عبر التقدم لتطبيق Samsung Members في ألمانيا والهند وكوريا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

كما تتميز الواجهة الجديدة بتعزيز لتقنية الذكاء الإصطناعي، ودعم ميزة نصوص المكالمات، أيضاً تأتي الواجهة بتصميم جديد، مع تحديث تطبيق الكاميرة، ودفع عناصر تحكم أكثر سلاسة في واجهة المستخدم.

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