شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكشف عن HDMI 2.2 الشهر المقبل.. كل ما تحتاج معرفته عن الكابل الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقول المجموعة التي تقف وراء معيار HDMI، والتى تعرف بـ HDMI Forum، إنها ستوضح مواصفات جديدة في مؤتمر صحفي في 6 يناير من شأنه تمكين "مجموعة واسعة من الدقة العالية ومعدلات التحديث"، حيث سيتم "دعم القدرات الجديدة بكابل جديد"، وفقًا لبريد إلكتروني أرسله منتدى HDMI إلى The Verge للإعلان عن المؤتمر الصحفي.

ومن المرجح أن تكون المواصفات HDMI 2.2، كما يشير VideoCardz، ويشير بريد المنتدى الإلكتروني إلى ذلك أيضًا، مشيرًا إلى أن مسؤول ترخيص HDMI، الذي يمثله اثنان من المتحدثين المخطط لهم في الحدث، تم تعيينه "لترخيص الإصدار 2.2 من مواصفات HDMI".

ويدعم HDMI 2.1، الذي لم يتلق سوى مراجعات مكتوبة منذ تقديمه في عام 2017، عرض نطاق ترددي يبلغ 48 جيجابت في الثانية، ومعدلات تحديث متغيرة تصل إلى 120 هرتز، ودقة تصل إلى 10240 × 4320. تتكهن VideoCardz بأن المواصفات المحدثة قد تسمح بدقة أعلى ومعدلات إطارات أعلى دون الحاجة إلى ضغط البث.

مهما كانت المواصفات، فإن ذكر كابل جديد هو تذكير أنيق بأنه مثل USB-C، ليست كل كابلات HDMI متشابهة. يبدو من غير المحتمل أن يغير منتدى HDMI المنفذ نفسه، لذلك ربما تكون قادرًا على استخدام الكابلات القديمة لديك بالمواصفات المحدثة، وقد يدعم بعضها عرض النطاق الترددي الأعلى. ومع ذلك، هناك دائمًا فرصة أنك بحاجة إلى كابلات جديدة للحصول على جميع الإمكانيات الجديدة عندما يحين الوقت.