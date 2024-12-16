رئيس بلدية النبي شيت ناشد احمد الشرع لإطلاق سراح المخطوف حسين نبيل الموسوي

ناشد رئيس بلدية النبي شيت حسن الموسوي قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع، "للعمل لإطلاق سراح ابن البلدة المواطن اللبناني حسين نبيل الموسوي، الذي اختطف عند الحدود اللبنانية السورية، وهو يعمل سائق سيارة أجرة بين لبنان وسوريا".
ولفت الموسوي، في تصريح، الى انني "أناشدك باسم الإسلام الذي تنتمي إليه، وبالعهود التي قطعتها على نفسك بأنك ضد الظلم، وباسم كل الشرائع السماوية وبأخوّة الإسلام، أن يتم إطلاق سراح حسين نبيل الموسوي، وهو المعيل الوحيد لأهله بعد وفاة والده".
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