التقى رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله، في مجلس النواب، ممثلي المنظمة الفرنسية "هيومانيتيرا". وتناول البحث جهودها في تعزيز مراكز معالجة الحروق في لبنان، وخصوصا في "المستشفى التركي" في صيدا، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة العامة في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله بحث مع ممثلي "هيومانيتيرا" في تعزيز مراكز معالجة الحروق في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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