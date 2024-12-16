شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الفرنسي يكشف عن آخر مستجدات تشكيل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

الحكومة الفرنسية

مستجدات تشكيل الحكومة الفرنسية

حكومة جديدة في فرنسا

الدمام - شريف احمد - يجري رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرنسوا بايرو مشاورات مع القوى السياسية، لتشكيل حكومة وتمرير موازنة عام 2025.ويأتي هذا على الرغم من عدم الاستقرار السياسي، الذي لم تشهد فرنسا مثله منذ عقود.وخلف بايرو حليف إيمانويل ماكرون الجمعة، ميشال بارنييه الذي أطيح بعد ثلاثة أشهر من توليه منصبه، في تصويت تاريخي لحجب الثقة من نواب اليسار واليمين المتطرف.وأصبح "بايرو" سادس رئيس حكومة منذ انتخاب ماكرون رئيسًا لأول مرة عام 2017 والرابع عام 2024.وأعربت رئيسة نواب حزب التجمع الوطني مارين لوبان التي استُقبلت في مقر الحكومة صباح الاثنين، "لرئيس الوزراء عن تحفظات" حزبها "على عدد من الشخصيات" التي قد تنضم إلى الحكومة.وقالت إن "طريقة التعاطي هي الأكثر إيجابية التي شهدتها حتى الآن"، وكان برفقتها الرجل الأول في الحزب جوردان بارديلا.ثم استقبل "بايرو" الذي أصر على أن يلتقي شخصيًا زعيم كل حزب، المسؤولين الاشتراكيين الذين لا ينوون دخول الحكومة.قبل أيام كان دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى "اجتماع القوى السياسية المختلفة" لوضع برنامج لتشكيل حكومة جديدة، بعد إطاحة رئيس الوزراء ميشال بارنييه.وقالت زعيمة حزب الخضر مارين توندولييه بعد لقاء ماكرون في قصر الإليزيه، إن الرئيس اقترح "أسلوبًا جديدًا" لتشكيل حكومة جديدة.عيَّن ماكرون المحافظ بارنييه رئيسًا للوزراء إثر فشل الانتخابات المبكرة في يوليو في ضمان أغلبية واضحة لأي كتلة.