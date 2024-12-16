شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. القبض على 7 مخالفين لتهريب 154 كيلوجرام من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (154) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تهريب (42) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة العارضة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين مخالفين لنظام البيئة من الجنسية النيجيرية، لتلويثهما البيئة والإضرار بالتربة بحرق مخلفات عشوائية في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للجهات المختصة.وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.