إلهام شاهين برفقة يسرا وشقيقها أمير شاهين أثناء أداء مناسك العمرة 

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - حرصت كلٌ من النجمتين إلهام شاهين ويسرا على أداء مناسك العمرة، أثناء تواجدهما بالمملكة العربية السعودية، وشاركت إلهام عدداً من الصور من خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وكانت إلهام شاهين برفقة كلٍ من النجمة يسرا وشقيقها أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، وظهرن جميعهن بالعبايات السوداء من أمام الكعبة.
ومن الجدير بالذكر أنه تواجد عدد كبير من النجوم، كان من بينهم إلهام شاهين، يسرا وأمير شاهين، لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الرابعة، الذي أُقيم في مدينة جدة التاريخية، في الفترة من يوم الخميس الذي وافق 5 ديسمبر إلى يوم 12 من الشهر نفسه. وقد حرصوا على حضور معظم فعاليات المهرجان من جلسات حوارية وأفلام ونداوات.
يمكنكم متابعة يسرا وليلى علوي تتحدثان عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي
إلهام شاهين تدعو لولدتها أثناء تأديه مناسك العمرةشاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بعدد من الصور من خلال حسابها على "إنستغرام"، أثناء تأديتها مناسك العمرة، وعلقت على الصور: "ربنا يتقبل ويجعله في ميزان حسنات أمي الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة يارب.. أفتقدها وسأظل أفتقدها حتى نلتقي".
https://www.instagram.com/p/DDmHLh6oS94/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDmHLh6oS94/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDmHLh6oS94/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
وكانت إلهام شاهين برفقة كلٍ من النجمة يسرا وشقيقها أمير شاهين وزوجته منة جاب الله، وظهرن جميعهن بالعبايات السوداء من أمام الكعبة.
ومن الجدير بالذكر أنه تواجد عدد كبير من النجوم، كان من بينهم إلهام شاهين، يسرا وأمير شاهين، لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الرابعة، الذي أُقيم في مدينة جدة التاريخية، في الفترة من يوم الخميس الذي وافق 5 ديسمبر إلى يوم 12 من الشهر نفسه. وقد حرصوا على حضور معظم فعاليات المهرجان من جلسات حوارية وأفلام ونداوات.
إلهام شاهين تبدأ تصوير "سيد الناس"في سياقٍ آخر، تعود إلهام شاهين إلى دراما رمضان بعد غياب عامين تقريباً، منذ مسلسل "بطلوع الروح" الذي عُرض عام 2022، حيث تشارك في مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، وبدأت تصوير مشاهدها قبل أيام، ويُشارك في بطولة العمل كلّ من أحمد زاهر، أحمد رزق، بشرى، ريم مصطفى، خالدالصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، منة فضالي، طارق النهري، ياسين السقا، بينما يجري التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في بطولة العمل، الذي يكتبه الصحفي خالد صلاح، وإخراج محمد سامي.
يمكنكم متابعة يسرا وليلى علوي تتحدثان عن مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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