شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم الحريفة 2 يحصد 63 مليون جنيه خلال 11 يوم عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم "الحريفة 2" أمس السبت، إيرادات بلغت 3 ملايين و774 ألفًا و868 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 11 يوم عرض إلى 63 مليونًا و410 آلاف و265 جنيهًا في السينمات المختلفة.

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وتم تقديم جزء ثانِ من فيلم "الحريفة" بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور قصة الجزء الثانى حول الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف إلى مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معاً بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.