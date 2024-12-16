شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام