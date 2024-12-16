شكرا لقرائتكم خبر عن متى تكون معديا لغيرك بعد الإصابة بنزلات البرد؟.. وطرق للوقاية من تكرار الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

نزلات البرد هي مرض خفيف يصيب الجهاز التنفسي العلوي وهو معد نسبيًا، وتنتج عن العديد من الفيروسات المختلفة، والفيروس الأنفي (الذي له أنواع عديدة) هو السبب الأكثر شيوعًا". وتشمل فيروسات البرد الشائعة الأخرى الفيروسات الغدية وفيروسات كورونا، ومن الممكن أن تصاب بنزلات برد متعددة في موسم واحد، وذلك لأنها قد تكون ناجمة عن فيروسات أو سلالات مختلفة

تنتشر نزلات البرد من شخص لآخر عن طريق الهواء ومن خلال الاتصال الشخصي الوثيق. والأعراض الأكثر شيوعًا هي العطاس واحتقان الأنف والتهاب الحلق والسعال والحمى في حالات نادرة ويمكنك في الواقع أن تكون معديًا لمدة تصل إلى يوم أو نحو ذلك قبل ظهور الأعراض، وعادةً ما تكون معديًا بشكل أكبر لمدة تتراوح بين 24 و48 ساعة بعد ظهور الأعراض".

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أعراض الجهاز التنفسي العلوي، يوصي بارتداء قناع لمدة خمسة أو ستة أيام تقريبًا بعد ظهور الأعراض، من أجل حماية الأشخاص الآخرين. و بحلول ذلك الوقت، تكون كمية الفيروس التي تفرزها أقل بكثير ومن غير المرجح أن تنقل نزلات البرد إلى شخص آخر.

تتراوح أعراض الأنفلونزا من خفيفة إلى شديدة، وتشمل:

حمى

قشعريرة

سعال

التهاب الحلق

سيلان الأنف أو احتقانه

آلام العضلات

الصداع

تعب

القيء والإسهال (على الرغم من أن أعراض الجهاز الهضمي أكثر شيوعًا عند الأطفال)

تنتشر الأنفلونزا في الغالب عن طريق الهواء عن طريق قطرات صغيرة تفرزها سعال أو عطاس أو حديث المصابين، والتي قد تنتقل بعد ذلك إلى أفواه أو أنوف الآخرين. كما يمكن أن تنتشر عن طريق ملامسة الأشياء - إذا لمس الشخص شيئًا عليه فيروس الأنفلونزا ثم لمس أنفه أو فمه - على الرغم من أن هذا أقل شيوعًا.

ويمكن أن تفرز فيروس الإنفلونزا وتصيب أشخاصًا آخرين حتى 24 ساعة قبل ظهور الأعراض. وتكون أكثر عدوى في اليوم الأول أو الثاني بعد ظهور الأعراض وبحلول اليوم الثالث أو الرابع، قد تظل تعاني من الكثير من الأعراض نتيجة لتنشيط جهاز المناعة لديك، لكن كمية الفيروس التي تفرزها تكون أقل. وعلى الرغم من أن احتمال انتشاره أقل بحلول تلك النقطة، إلا أنك لا تزال معديًا. ومن أجل السلامة، يوصى بارتداء قناع طوال الوقت تقريبًا عندما يعانون من أعراض الجهاز التنفسي العلوي".

طرق الوقاية



مارس النظافة الجيدة. اغسل يديك بشكل متكرر، وقم بتغطية الفم عند السعال والعطس، وقم بتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر.

احرص على الحصول على هواء نقي. افتح النوافذ، واستخدم أجهزة تنقية الهواء، أو اجتمع في الهواء الطلق.

ارتدِ قناعًا. أفضل قناع هو الأكثر أمانًا والذي يمكنك ارتداؤه بشكل مريح لفترة طويلة من الزمن.

حافظ على مسافة آمنة بينك وبين الآخرين. لا توجد مسافة "آمنة"، لكن وضع مسافة بينك وبين الآخرين يمكن أن يقلل من خطر انتشار العدوى.

إذا ظهرت عليك أعراض المرض، فيجب عليك البقاء في المنزل حتى تبدأ الأعراض في التحسن ولا تعاني من الحمى لمدة 24 ساعة (دون تناول أدوية خافضة للحرارة). ويجب عليك اتباع الاحتياطات لمدة خمسة أيام لتجنب نقل المرض إلى الآخرين.