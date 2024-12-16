تكنولوجيا: هواوي تطلق سماعة FreeBuds SE 3 اللاسلكية بسعر جيد وتجربة صوتية مذهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي مؤخراً عن سماعة FreeBuds SE 3 اللاسلكية التي تنطلق بتجربة صوتية مذهلة، ومستوى تسعير جيد.

تتميز سماعة FreeBuds SE 3 بتصميم أنيق وصغير الحجم، كما تأتي حافظة الشحن بتصميم يحاكي الجلد، على أن تتوفر السماعة بألوان الذهبي والأسود، كما أن هواوي تقدم السماعة بتصميم ثنائي الألوان يتضمن جزء لامع وأخر غير لامع في المقبض بألوان الأسود والفضي.

أيضاً تأتي سماعة SE 3 بوزن 3.8جرام، ولقد صممت السماعة لدعم المستخدم بتجربة مريحة عند إرتداء السماعة لساعات طويلة.

وتضم كل جهة من السماعة محرك تشغيل ديناميكي بحجم 10مم، بتردد من 20Hz إلى 20kHz، لدفع صوتيات واضحة وبإستقرار أفضل، كما تدعم السماعة معايير IP54 في مقاومة الماء والغبار.

أيضاً تتميز FreeBuds SE 3 بعمر شحن يصل إلى 42 ساعة من التشغيل مع الحافظة، أيضاً تقدم الحافظة ميزة الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 10 دقائق للحصول على 3 ساعات من عمر التشغيل، بينما تأتي السماعة بشكل مستقبل بعمر شحن يصل إلى 9 ساعات من التشغيل مع بطارية بقدرة 41 mAh، بينما تتميز الحافظة بقدرة بطارية 510 mAh.

وتتضمن حافظة الشحن أزرار مادية لدعم المستخدم بميزة الإقتران اليدوي، كما تدعم أيضاً الإقتران التلقائي مباشرة عند فتح حافظة الشحن، وتأتي الأزرار بتجربة سلسة وبديهية في التحكم، كما تنطلق السماعة بتقنية البلوتوث 5.4، ومن المقرر أن تتوفر بسعر 25 دولار.

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