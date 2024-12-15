تكنولوجيا: شاشة BenQ EW2790U تنطلق رسمياً باثنان من المكبرات الصوتية وسعر 522 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت شاشة BenQ EW2790U اليوم في السوق الصيني، بميزة دعم معايير “eye-care، ودعم 4K HDR400، كما تتوفر بسعر 522 دولار.

تتميز شاشة EW2790U بحجم 27 إنش، ودقة عرض 3840 في 2160 بيكسل، وتتميز الشاشة بعرض حيوي بتفاصيل دقيقة، وتدعم معدل تحديث 60Hz، كما تدعم الشاشة معايير HDR400، لعرض بمستوى تباين أفضل، ولون أسود غامر.

أيضاً تدعم تدرج ألوان بمعايير DCI-P3 بنسبة 95%، كما تنتج الشاشة ألوان دقيقة وحيوية بتدرج لوني بمعايير sRGB بنسبة 99%، وتغطية بمعايير Rec.709 بنسبة 99%، لذا نتنتج ألوان إحترافية.

كما تأتي الشاشة بميزة تعزيز الصورة بتقنية الذكاء الإصطناعي، مع خوارزمية لضبط السطوع والتباين في الوقت الفعلي ووفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة.

أيضاً تنطلق الشاشة بنمط “M-Book” للتوافق مع أجهزة MacBook بسلاسة، كما تضم الشاشة اثنان من المكبرات الصوتية treVolo، لذا تقدم تجربة صوتية مذهلة مع عدد 6 من الأنماط الصوتية المختلفة.

ولحماية العين تدعم الشاشة تقنية “Low Blue Light”، مع تقنية خفض الومضات، أيضاً تأتي الشاشة بتقنية Intelligence 2.0 لضبط حرارة الألوان والسطوع وفقاً للإضاءة المحيطة.

كما تأتي BenQ EW2790U بإختيارات للإتصال تتضمن 3 من منافذ HDMI 2.0، مع منفذ USB-C الذي يدعم شحن الأجهزة بقدرة 65W، كما تضم منفذ USB-A، مع مدخل للسماعات.

تدعم الشاشة تعديل الإرتفاع إلى 110مم، والإمالة من 5 درجة إلى 20 درجة، كما تدعم التدوير حتى 90 درجة، وتتميز الشاشة بتصميم يدعم الإستدامة من خلال مواد تدعم إعادة التدوير.

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