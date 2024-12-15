تكنولوجيا: الرئيس الجديد لشركة Samsung Foundry يكشف عن استراتيجية TSMC وطرد SMIC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قال بيل بارسيلز، المدرب السابق لفريق نيويورك جاينتس، ذات مرة: “أنت ما يقوله سجلك”. حسنًا، إذا كنت من شركة Samsung Foundry، فإن هذا ليس في صالحك. TSMC هي المسبك الرائد عالميًا، حيث تمتلك حصة سوقية تبلغ 65% وقائمة عملاء مرصعة بالنجوم تشمل أبل وإنفيديا وميديا تيك وكوالكوم وحتى انتل.

في المقابل، تمتلك Samsung Foundry حاليًا حصة سوقية تبلغ حوالي 18%، وهي نسبة جيدة بما يكفي لتحتل المركز الثاني بعد TSMC، ولكن تقدمها على المسبك الثالث بدأ في التراجع.

وعلى الرغم من أنها لا تستطيع الحصول على آلة الطباعة الحجرية فوق البنفسجية المتقدمة بسبب العقوبات الأمريكية والهولندية، إلا أن SMIC الصينية تحتل المركز الثالث، وكانت متأخرة عن Samsung Foundry بـ 3.3 نقطة مئوية في الربع الثالث من هذا العام. بالمقارنة، كان تقدم Samsung Foundry على SMIC في الربع الثاني من عام 2024 يبلغ 5.8%.

كما انه على الرغم من أن Samsung Foundry كانت أول من استخدم ترانزستورات البوابة الشاملة (GAA) مع عقدة 3 نانومتر، في حين أن TSMC ستبدأ في استخدام GAA العام المقبل مع إنتاجها 2 نانومتر، لم تشهد Samsung Foundry طلبًا كبيرًا على خدماتها بدقة 3 نانومتر.

تستخدم ترانزستورات GAA صفائح نانوية أفقية موضوعة رأسيًا، مما يسمح للبوابة بتغطية القناة من الجوانب الأربعة. هذا يقلل من تسرب التيار ويحسن تيار المحرك، مما يؤدي إلى شرائح ذات أداء محسن وكفاءة أفضل في استخدام الطاقة.

تكمن المشكلة الرئيسية التي تواجه Samsung Foundry في انخفاض إنتاجها، مما يعني عدم قدرتها على استخدام ما يكفي من الرقائق المنتجة من رقائق السيليكون. يؤدي هذا إلى ارتفاع تكلفة الرقائق للعملاء، حيث يتطلب الأمر المزيد من الرقائق لإنتاج الكمية المطلوبة.

يقال إن إنتاجية Samsung Foundry في عقدة 2 نانومتر كانت تتراوح بين 20% و30%، بينما كانت TSMC تحقق إنتاجية تتراوح بين 60% و70% عند عقدة 2 نانومتر، وهو ما يعد قريبًا من المستوى المطلوب لبدء الإنتاج الضخم.

لتصحيح الوضع، قامت سامسونج بترقية Han Jin-man إلى منصب رئيس أعمال السباكة على مستوى الشركة، بعد أن كان يشغل دورًا تنفيذيًا يتعلق بمرافق الرقائق التابعة لسامسونج في الولايات المتحدة. لديه “إستراتيجية ذات مسارين” تهدف إلى مساعدة Samsung Foundry على مواجهة TSMC بينما تصد SMIC.

يتمثل جزء من خطة هان في زيادة إنتاجية Samsung Foundry في إنتاج عقدة 2 نانومتر. ولكن، كما يقول، من غير السهل تنفيذ هذه الخطة. ويشير إلى أن زيادة العائدات ستمنع العملاء من مغادرة Samsung Foundry إلى TSMC. بالإضافة إلى ذلك، يخطط هان لجذب المزيد من الأعمال لعقد الـ 10 نانومتر والأعلى لضمان أن الشركات المصنعة تقترب من طاقتها الإنتاجية الكاملة.

ورغم أن هذه الخطة تبدو منطقية، فإن تحقيقها ليس مضمونًا. وحتى إذا تم تنفيذ الجزئين بنجاح، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت هذه الاستراتيجية ستجعل Samsung Foundry أكثر تهديدًا لـ TSMC، بينما تسمح لها في الوقت نفسه بالانسحاب من منافستها SMIC.

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