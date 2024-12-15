شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير أمنى: لا تشارك "شاحن الأيفون" مع أى شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة رسائل بريد إلكتروني تعرف الكثير عن حياتك إلى استخدام لقطات شاشة من خرائط Google للمنازل لتخويف الناس، أصبحت عمليات الاحتيال أكثر تعقيدًا، لكن خبيرًا في الأمن السيبراني كشف أن المحتالين يمكنهم حتى استخدام شواحن Apple iPhone المزيفة لسرقة بياناتك.

حيث حذر رايان مونتجومري، الذي يختبر عيوب الأمان الرقمي في شبكات الشركات، من استخدام الكابلات التي لم تشتريها بنفسك، وقال رايان في حديثه على Instagram إن كابلات الشحن "العادية المظهر" يمكن أن "تسبب فوضى في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الخاص بك".

ويستخدم المتسللون كابلات محملة بالبرامج الضارة في نوع من الاحتيال المعروف باسم "juice jacking"، لذا، إذا تم استخدامها ببراءة لشحن هاتفك من خلال الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر، فإن البرامج الضارة تصيب الأجهزة وتمنح المتسللين تصريح وصول إلى بياناتك، ويمكنهم قراءة وسرقة بياناتك من خلال التقاط ضغطات المفاتيح، والبحث في كلمات المرور وحتى قفل الأداة تمامًا.

ولإثبات ذلك، صور رايان نفسه وهو يوصل شاحنًا بجهاز كمبيوتر "جديد" غير متصل بهاتف، وقال: "هذا كابل يعمل بكامل طاقته، ولا يزال بإمكانك شحن الهاتف به"، "مع توصيل هذا الكابل، لدي وصول كامل إلى هذا الكمبيوتر".

بضغطة زر واحدة فقط، استخدم رايان هاتفه للحصول على "وصول كامل" إلى الجهاز، الذي اخترقته لإظهار نافذة منبثقة تقول: "احمِ أجهزتك"، ويُعرف الجهاز المشكوك فيه باسم "كابل OMG"، الذي وصفه صانعه Hak5 بأنه "كابل USB مصنوع يدويًا مع غرسة متقدمة مخفية في الداخل".

ولم يتم تصميم السلك الذي يبلغ سعره 179.99 دولارًا (142 جنيهًا إسترلينيًا) لاستخدامه من قبل المحتالين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، بل لمساعدة فرق الأمن السيبراني التي تعيد إنشاء عمليات اختراق حقيقية لمعرفة كيفية محاربتها، والمعروفة باسم "الفرق الحمراء"، كما أضاف Hak5: "ستسمح لك هذه الكابلات باختبار فرص اكتشاف جديدة لفرق الدفاع الخاصة بك. كما أنها أدوات ذات تأثير كبير في التدريس والتدريب.

ويقول خبراء الأمن أنه للحفاظ على سلامتك، يجب ألا يستخدم الأشخاص كبلات USB التي تم العثور عليها موصولة بالفعل بمحطات الشحن أو استخدام منفذ الطاقة إذا أمكن، وتوجد منافذ شحن USB في كل مكان هذه الأيام، من الفنادق والمطارات وحتى القطارات والحافلات، مما يمنح المحتالين المزيد من الفرص.

يحذر بعض الخبراء من استخدام الشواحن التي يقدمها المروجون، نظرًا لأن وضع العلامات التجارية على الأسلاك أمر سهل ورخيص، ويجب على مستخدمي iPhone من Apple، الذين تكون أجهزتهم معرضة للخطر بشكل خاص، حمل أسلاك الشحن الخاصة بهم، والشحن من منفذ كهربائي فقط واستخدام البطاريات المحمولة التي يتم شراؤها من تجار التجزئة ذوي السمعة الطيبة.

وأضاف رايان: "لا تثق أبدًا في كابل ليس لك وإذا كنت قلقًا حقًا، فاحصل على مانع بيانات"، ويعمل مانع بيانات USB - المعروف أيضًا باسم "واقي USB" - كحاجز بين الكابلات وأجهزة الكمبيوتر لمنع البرامج الضارة من التسلل.