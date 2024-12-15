شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تطلق ميزة "ChatGPT Projects" لتنظيم المحادثات والملفات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق ميزة جديدة تُعرف باسم "ChatGPT Projects"، وهي مصممة لتسهيل تنظيم المحادثات والملفات المرتبطة بموضوع معين في مكان واحد، وأوضحت الشركة في بيان رسمي، "نقدم Projects - طريقة سهلة لتنظيم المحادثات التي تشترك في موضوع أو سياق معين".

ما هي ميزة ChatGPT Projects؟

تمثل "Projects" نظامًا جديدًا يتيح للمستخدمين إنشاء مجلدات تجمع بين المحادثات، الملفات، والتعليمات المخصصة المتعلقة بموضوع معين، تهدف هذه الميزة إلى توفير حل عملي لترتيب البيانات والمحادثات بشكل منظم، سواء للاستخدام الشخصي أو للعمل المستمر.

ووفقًا لما نشرته OpenAI، يمكن لـ "Projects" تخزين جميع المعلومات المتعلقة بموضوع معين، بما في ذلك البيانات، الصور، والمحادثات، مما يتيح للمستخدمين تصنيف وتنظيم محتواهم بسهولة داخل منصة ChatGPT.

ما هي التنسيقات التي تدعمها Projects؟

تدعم ميزة "بروجيكتس" المحادثات، الملفات، والتعليمات المخصصة، كما أنها تشمل دعم أدوات مثل Canvas لتحرير النصوص والرموز، والتحليل المتقدم للبيانات، وDALL-E لإنشاء الصور، وخاصية البحث.

ومع ذلك أوضحت الشركة أن الميزة لا تدعم حاليًا إضافة الملفات من خدمات التخزين السحابي مثل Google Drive أو Microsoft OneDrive، لكنها أشارت إلى أن هذا الدعم قد يُضاف مستقبلاً.

من يمكنه الوصول إلى ميزة بروجيكتس؟

الميزة متاحة حاليًا لمستخدمي ChatGPT Plus، Pro، وTeam على مستوى العالم، ومن المقرر أن تُتاح لمستخدمي خطط Enterprise وEdu في يناير المقبل، مع خطط لتوفيرها للمستخدمين المجانيين قريبًا.

يمكن للعملاء المشتركين إنشاء مشاريع باستخدام منصة " شات جي بي تي" عبر الويب أو من خلال تطبيق " شات جي بي تي" المخصص لأجهزة ويندوز.

تأتي هذه الميزة ضمن سلسلة من التحديثات التي أطلقتها "أوين إيه أي" لمستخدمي " شات جي بي تي" خلال شهر ديسمبر، وتشمل هذه التحديثات وضع Santa Mode، ودعم الفيديو في Advanced Voice Mode، بالإضافة إلى أداة Canvas لتحرير النصوص وكتابة الأكواد.

تعد ميزة " شات جي بي تي بروجيكتس" خطوة جديدة نحو تحسين تجربة المستخدمين وتنظيم أعمالهم بشكل أكثر كفاءة داخل النظام.