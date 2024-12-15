شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة تكشف عن تباطؤ النواة الداخلية للأرض وتغير شكلها والان مع تفاصيل الخبر

تشير الأبحاث إلى أن النواة الداخلية الصلبة للأرض، وهي عبارة عن كرة معدنية محاطة بالنواة الخارجية المنصهرة، قد تخضع لتغيرات في كل من الدوران وبنية السطح، وكشفت الدراسات التي شملت الموجات الزلزالية الناجمة عن الزلازل أن دوران النواة ربما تباطأ أو توقف أو حتى انعكس بالنسبة لسطح الأرض منذ حوالي 15 عامًا.

وتشير النتائج الجديدة التي قدمها جون فيدال، عالم الجيوفيزياء بجامعة جنوب كاليفورنيا، خلال اجتماع للاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي إلى أن تغييرات إضافية على سطح النواة الداخلية قد تحدث أيضًا.

موجات الزلزال تكشف عن ديناميكيات النواة الداخلية

تعتمد الرؤى المتعلقة بالنواة الداخلية على الموجات الزلزالية التي تولدها الزلازل، حيث لا يمكن لأي جهاز الوصول مباشرة إلى نواة الأرض، ووفقًا للتقارير، غالبًا ما يفحص علماء الجيوفيزياء الموجات الزلزالية التي تنشأ من جزر ساندويتش الجنوبية بالقرب من القارة القطبية الجنوبية .

وتجتاز هذه الموجات الأرض، وتمر عبر طبقاتها وتصل إلى محطات التسجيل مثل تلك الموجودة في ألاسكا، وتشير التناقضات في شكل الموجة بين الزلازل المماثلة التي تحدث في أوقات مختلفة إلى تغييرات داخل النواة الداخلية.

فرضيات التغيرات السطحية والتشوهات

وبحسب ما ورد، قام فيدال وفريقه بتحليل البيانات الزلزالية من حوالي 200 زوج من الزلازل المسجلة بين عامي 1991 و2024 ، وقد لوحظت اختلافات في أشكال الموجات في التسجيلات من يلونايف، كندا ولكن ليس من فيربانكس، ألاسكا.

وعزا فيدال هذه الاختلافات إلى تشوه محتمل للسطح الخارجي للنواة الداخلية. ووفقًا للتقارير، قد يكون اللب بأكمله قد أعيد تشكيله بشكل خفي أو قد تتضخم أو تتقلص مناطق محلية، وقد تتأثر هذه التغييرات بالتفاعلات الجاذبية مع الوشاح أو تدفق المواد داخل اللب الخارجي.

وجهات نظر مختلفة حول السلوك الأساسي

ولا تزال التفسيرات محل جدال ، فقد اقترح ليانكسينج وين، وهو عالم جيوفيزيائي من جامعة ستوني بروك، في بيان له أن التغيرات السطحية وحدها، دون الاختلافات الدورانية، قد تفسر هذه الملاحظات.

وفي الوقت نفسه، أكد شياودونج سونج من جامعة بكين في بيانه أن التغيرات الدورانية والسطحية قد تكون عوامل مساهمة.

وتظل النتائج الحالية محدودة في تأثيراتها على سطح الأرض، كما ورد في التقارير وإلى أن توضح الأبحاث الإضافية هذه العمليات يظل التأثير المحتمل غير مؤكد.