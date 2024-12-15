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عبر منصة منار.. "التدريب التقني" يطلق خدمة الشهادات الإلكترونية

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خدمة الشهادات الإلكترونية عبر منصة "منار" الرقمية في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل إصدار شهادات المتدربين والمتدربات بمعاهد ومراكز التدريب الأهلية.
وأوضح النائب المساعد لسياسات التدريب والجودة المهندس عبدالرحمن المرواني، أن هذا الإجراء يعد أحد أبرز مبادرات الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة، ويقدم حلًا تقنيًا مبتكرًا يقلل الأعباء الإدارية، ويوفر الوقت والجهد للمتدربين والمنشآت التدريبية على حد سواء.

تكامل التقني

وبين أن الخدمة تتميز بالتكامل التقني المتطور بين منصة "منار" وأنظمة مركز المعلومات الوطنية والهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث تم ربط الخدمة بتطبيق "توكلنا”، وتُعرض الشهادات في المحفظة الرقمية، ما يتيح للمتدربين والمتدربات الوصول إليها بسهولة وأمان في أي وقت، ويعزز من موثوقية الخدمة.
يذكر أن إطلاق المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للشهادات الإلكترونية بمنشآت التدريب الأهلية والتي يتجاوز عددها (1300) منشأة ، يجسد التزامها بتطوير وتحسين تجربة المتدربين، وتسهيل رحلتهم التدريبية .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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