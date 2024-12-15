شكرا لقرائتكم خبر عن «وامض» التابعة لـ«تداول السعودية» تكمل الاستحواذ على «مباشر المالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة إتمام شركتها التابعة شركة تداول للحلول المتقدمة "وامض" الاستحواذ على حصة 49% المتبقية من رأس المال المصدر لشركة مباشر المالية "دايراكت فاينانشل نيتورك المحدودة" (دايركت إف إن).

وكانت شركة مجموعة تداول السعودية القابضة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 8 مايو 2023، بإتمام شركتها التابعة شركة تداول للحلول المتقدمة ("وامض") صفقة الاستحواذ على نسبة 51% من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن).

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الحصة المتبقية هي الحصة المملوكة لشركة المبادرات الثانية للاستثمار (شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)، وبذلك تكون شركة وامض المالك الوحيد لجميع الحصص في شركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن).

وتعد الصفقة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية نمو شركة وامض الداعمة للتطلعات الاستراتيجية الطموحة للمجموعة.

وسيكون لصفقة الاستحواذ على كامل أسهم رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن) بنسبة 100%، دور في خلق الفرص لبناء قدرات جديدة ورفع مستوى الابتكار في الأسواق المالية في المنطقة وتنويع الإيرادات وتعزيز تقدم السوق المالية.

وبلغت قيمة الاستحواذ 220.5 مليون ريال، تمثل قيمة الاستحواذ على نسبة 49% من كامل الحصص المتبقية من رأس المال المصدر لشركة شبكة مباشر المالية (دايركت فاينانشل نيتورك المحدودة) (دايركت إف إن).

ونوهت بتمويل قيمة الاستحواذ من خلال التسهيلات المصرفية القائمة لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي أعلن عنها على موقع (تداول السعودية) بتاريخ 20 رجب 1445هـ (الموافق 1 فبراير 2024م).

ومن المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي على المجموعة مع مرور الوقت، علماً بأن هذه الصفقة خاضعة لاستكمال متطلبات الجهات التنظيمية.