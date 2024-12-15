السيد: انتهت الحرب في سوريا وانتصر المعارضون وسقط النظام وخسر حلفاؤه

لفت النّائب جميل السيد، إلى أنّ "الحرب في سوريا انتهت، قُتِل خلالها آلاف البشر، ونزح وهُجِّر الملايين، ودُمِّرت مدُنٌ وقُرى بكاملها. انتهت الحرب وإنتصر المعارضون وسقط النّظام وخسرَ حلفاؤه".
وأشار في تصريح، إلى أنّ "الخاسرين أطلقوا بالأمس تصريحات إيجابيّة نحو النّظام الجديد، يدعونه فيها إلى التّعاون والانفتاح، وكان ينقص تبادل التّهنئة، كأنّها كانت لعبة كرة قدم بين رابح وخاسر، مع فارق بسيط، هناك كانت الطّابة مطّاطيّة، وهُنا الطّابة بشريّة. رحم الله من مات في الحرب شهيدًا أو قتيلًا، وإلى مباريات أُخرى…".
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