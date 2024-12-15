وزير الدفاع التركي: مستعدون لتقديم الدعم العسكري حال تلقينا طلبًا من الإدارة الجديدة في سوريا

أكّد وزير الدّفاع التّركي يشار غولر، أنّ "أولويّة ​تركيا​ في ​سوريا​ تصفية تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، مشيرًا إلى "أنّنا أعربنا عن ذلك لأصدقائنا الأميركيّين، ونتطلّع منهم مراجعة مواقفهم".

ولفت، في لقاء مع عدد من الصّحافيّين في مقر وزارة الدّفاع في العاصمة أنقرة، إلى أنّ "عاجلًا أم آجلًا، ستتمّ تصفية تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" في سوريا، وهذا ما تريده الإدارة الجديدة في سوريا ونحن كذلك"، مشدّدًا على أنّ "تركيا لا مشكلة لديها مع إخوانها الأكراد في العراق وسوريا، وإنّما مشكلتها مع الإرهابيّين فقط".

وكشف غول أنّ "القوّات التّركيّة حيّدت 2939 إرهابيًّا منذ مطلع العام، خلال عمليّاتها داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق". وعن علاقات تركيا مع القيادة الجديدة في دمشق، أوضح أنّ "أنقرة لديها اتفاقيات تعاون عسكري مع العديد من الدّول، ومستعدّون لتقديم الدّعم حال تلقّينا طلبًا من الإدارة الجديدة في سوريا".