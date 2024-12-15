شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة استطلاع ومواجهة بـ"صحة النواب" حول الأثر التشريعى لقانون المجلس الصحى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 4 جلسات استطلاع ومواجهة يوم الثلاثاء المقبل، استناداً إلى نص المادة 246 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن قياس الأثر التشريعي للقانون رقم (12) لسنة 2022، بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري في ضوء موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، في ذات الموضوع.

وتعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، 3 اجتماعات غدا الأحد، لمناقشة 11 طلب إحاطة مقدمة من النواب، تشمل طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن عدم تشغيل قسم العناية المركزة وانعدام ونقص بعض التخصصات الطبية وعدم توريد الأجهزة الطبية بمستشفى جهينة المركزي – محافظة سوهاج، عدم توفير المستلزمات الطبية بمستشفى طما المركزي – محافظة سوهاج، عدم توافر المستلزمات الطبية بمستشفى جهينة المركزي – محافظة سوهاج.

كما تشمل مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن عدم توفير المستلزمات الطبية بمستشفى طهطا المركزي – محافظة سوهاج، وعدم الانتهاء من تنفيذ مستشفى طما المركزي – محافظة سوهاج، ومن النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن: نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والإهمال الشديد في مستشفى طهطا العام، بالإضافة إلى مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب إلهامي البارودي، بشأن عدم الانتهاء من أعمال تسليم مستشفى جرجا المركزي حتى الآن التابعة لمديرية الصحة بسوهاج، و النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن: تطوير الوحدات الصحية داخل مركز ونجوع وقري مركز دار السلام – محافظة سوهاج، والنائب ياسر الهواري، بشأن: تعطل العمل بمشرحة العسيرات – بمستشفى العسيرات المركزي – محافظة سوهاج.

كما تنظر لجنة الشئون الصحية، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن النقص الحاد في العديد من التخصصات الطبية الضرورية ومعاناة مستشفى سفاجا المركزي – محافظة البحر الأحمر، وإنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى القصير المركزي بمحافظة البحر الأحمر.