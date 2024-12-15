السعودية | الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء والهيئة السعودية للمياه تدعوان المستفيدين للمبادرة بتوثيق العدادات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء، والهيئة السعودية للمياه عموم المستفيدين إلى المبادرة بتوثيق وربط العدادات بالهوية الوطنية والإقامة؛ مما يحقق لهم الاستفادة الكاملة من خدمتي المياه والكهرباء، ورفع مستوى الموثوقية لاستخدام العدادات.

وبيّنت الهيئة لتنظيم الكهربـاء والهيئة السعودية للمياه، أن توثيق العدادات يُسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين؛ مما ينعكس إيجابيًا على رفع مستوى الجودة، وإيجاد الحلول لأي تحديات قد تؤثر على الخدمة المقدمة، وتلافي العقبات التي تواجه آلية التواصل مع المستفيد.

ولفتت الهيئتان النظر إلى أن استمرارية خدمتي المياه والكهرباء ترتبط بإتمام المستفيد لإجراء توثيق العداد لدى مقدمي الخدمة.

وأفادتا أن إجراءات توثيق العداد سهلة وميسّرة، حيث يمكن إجراؤها من خلال القنوات الرقمية للشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وشركة مرافق.

وأشارتا إلى أنه في حال وجود استفسارات لدى المستفيدين بشأن آليات التوثيق يمكنهم التواصل مباشرة مع مقدمي الخدمة المشار إليهم عبر مراكز الاتصال المتاحة، وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن الهيئة السعودية لتنظيم الكهربـاء والهيئة السعودية للمياه قد وجّهتا مقدمي الخدمات في وقتٍ سابق، بالبدء في إجراءات توثيق العدادات وربطها بالمستفيد الفعلي سواءً كان مالكًا أو مستأجرًا، وإتاحة القنوات كافة لتسهيل عملية التوثيق.

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