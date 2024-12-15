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شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير آليات التكيف الفيروسي في الروبيان المستزرع بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت اتفاقية بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي ومعهد علم المحيطات الصينية للعلوم IOCAS تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة والتي تهدف إلى تحديد وتطوير أبرز الصفات والعلامات الجينية في الروبيان المستزرع في المملكة مما يسهم في تعزيز القيمة الاقتصادية للروبيان المستزرع وتطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة ورفع الإنتاج.
كذلك جرى الإشهار عن توقيع اتفاقية بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي ووكالة التنمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في مملكة تايلند NSTDA ممثلة بالمركز الوطني للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية BIOTEC للعمل على تطوير آليات التكيف الفيروسي في الروبيان المستزرع بالمملكة لمقاومة مرض البقعة البيضاء WSSV مما يحقق تعزيز مستهدفات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة صناعة الاستزراع الوطنية.
جاء ذلك اليوم خلال انعقاد ورشة عمل الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع المائي التاسعة والعشرون والمقامة بمدينة جدة، والذي تم بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والإدارة العامة للثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي.
وأكد أن الورشة تأتي من بين أبرز المحطات بحضور ومشاركة خبراء ومستشارين من معهد علم المحيطات الصينية للعلوم IOCAS ووكالة التنمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في مملكة تايلند NSTDA ممثلة بالمركز الوطني للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية BIOTEC.
و استهل الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد بن رشيد البلاع بكلمة ترحيبية عبر فيها عن شكر الجمعية لجميع الحضور وفي مقدمتهم الوكيل المساعد الدكتور علي بن محمد الشيخي وعلى رعايته لهذا الورشة.
كما ناقشت الورشة أيضا حالة الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع والوضع الصحي الراهن، وتضمنت العديد من الفقرات منها كلمة الدكتور مشعل الشظي عن دور البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في تطوير صناعة الاستزراع المائي بالمملكة.
كذلك كلمة أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي تطرق فيها لدور الجمعية في تطوير منظومة الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة والتي تعد نموذجا عالميا يحتذى به.
وكذلك استعراض أبرز نتائج الأبحاث في مجال التقنيات الحيوية لتطوير آليات التكيف الفيروسي في الروبيان المستزرع بالمملكة لمقاومة مرض البقعة البيضاء WSSV، وتبادل التجارب والخبرات بمجال صحة الأحياء المائية.
وأبرز التقنيات بمجال الاستزراع المائي، بالإضافة إلى المخرجات الدورية لمشروع مراقبة ضوابط الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع، وتحديث الوضع الصحي وحالة الإنتاج بالمشاريع، وتضمنت أيضا اجتماع اللجنة الفنية للأمن الحيوي بالمملكة.
كذلك جرى الإشهار عن توقيع اتفاقية بين الجمعية السعودية للاستزراع المائي ووكالة التنمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في مملكة تايلند NSTDA ممثلة بالمركز الوطني للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية BIOTEC للعمل على تطوير آليات التكيف الفيروسي في الروبيان المستزرع بالمملكة لمقاومة مرض البقعة البيضاء WSSV مما يحقق تعزيز مستهدفات الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي واستدامة صناعة الاستزراع الوطنية.
جاء ذلك اليوم خلال انعقاد ورشة عمل الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع المائي التاسعة والعشرون والمقامة بمدينة جدة، والذي تم بالتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والإدارة العامة للثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي.
مجال الأمن الحيويوافتتح الورشة الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي بن محمد الشيخي، بكلمة تطرق فيها إلى المستوى الرائد الذي وصلته المملكة بمجال الأمن الحيوي، إذ تعد المملكة من بين أبرز المحطات العالمية لتبادل الخبرات ومناقشة أبرز مستجدات حالة الأمن الحيوي على الصعيد العالمي والمحلي.
وأكد أن الورشة تأتي من بين أبرز المحطات بحضور ومشاركة خبراء ومستشارين من معهد علم المحيطات الصينية للعلوم IOCAS ووكالة التنمية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا في مملكة تايلند NSTDA ممثلة بالمركز الوطني للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية BIOTEC.
و استهل الورشة رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للاستزراع المائي المهندس أحمد بن رشيد البلاع بكلمة ترحيبية عبر فيها عن شكر الجمعية لجميع الحضور وفي مقدمتهم الوكيل المساعد الدكتور علي بن محمد الشيخي وعلى رعايته لهذا الورشة.
تطوير صناعة الاستزراع المائيواستعرض خلالها أبزر البرامج والمشاريع التي تعمل عليها الجمعية بالتعاون مع الوزارة والتي تهدف إلى تطوير القطاع وتحقيق الاستدامة.
كما ناقشت الورشة أيضا حالة الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع والوضع الصحي الراهن، وتضمنت العديد من الفقرات منها كلمة الدكتور مشعل الشظي عن دور البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية في تطوير صناعة الاستزراع المائي بالمملكة.
كذلك كلمة أمين عام الجمعية السعودية للاستزراع المائي تطرق فيها لدور الجمعية في تطوير منظومة الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع المائي بالمملكة والتي تعد نموذجا عالميا يحتذى به.
الروبيان المستزرع بالسعوديةوتلخصت أبرز مخرجات ورشة الأمن الحيوي في استعراض أبرز تقنيات الأبحاث التطبيقية في مجال تطوير الصفات والعلامات الجينية في الروبيان المستزرع في المملكة لتعزيز القيمة الاقتصادية.
وكذلك استعراض أبرز نتائج الأبحاث في مجال التقنيات الحيوية لتطوير آليات التكيف الفيروسي في الروبيان المستزرع بالمملكة لمقاومة مرض البقعة البيضاء WSSV، وتبادل التجارب والخبرات بمجال صحة الأحياء المائية.
وأبرز التقنيات بمجال الاستزراع المائي، بالإضافة إلى المخرجات الدورية لمشروع مراقبة ضوابط الأمن الحيوي بمشاريع الاستزراع، وتحديث الوضع الصحي وحالة الإنتاج بالمشاريع، وتضمنت أيضا اجتماع اللجنة الفنية للأمن الحيوي بالمملكة.