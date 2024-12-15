هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي معاً في السينما والدراما

يجتمع الفنانان هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي في السينما والدراما خلال شهر يناير من العام الجديد 2025، حيث يشارك الثنائي سوياً في بطولة فيلم جديد يعرض آخر ديسمبر الجاري، وكذلك يلتقيان في مسلسل من 10 حلقات ينطلق عرضه خلال النصف الأول من شهر يناير المقبل 2025.

هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي يشاركان في بطولة فيلم "بضع ساعات في يوم ما" الذي ينطلق في دور العرض المصرية يوم 26 ديسمبر الجاري وذلك بعد تأجيل أكثر من عامين، حيث يقدم كل واحد منهما قصة منفصلة عن الآخر، لاسيما وأن الفيلم يعتمد على قصص رومانسية ثنائية، حيث تجمع هنا الزاهد قصة حب مع الفنان هشام ماجد، بينما يقدم محمد الشرنوبي قصة رومانسية مع أسماء جلال.

فيلم "بضع ساعات في يوم ما" من تأليف وسيناريو وحوار محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن وإنتاج أحمد السبكي، ويأتي من بطولة: هشام ماجد، هنا الزاهد، مي عمر، أحمد السعدني، محمد سلام، محمدالشرنوبي، أسماء جلال، هدى المفتي، خالد أنور، مايان السيد وعدد آخر من الفنانين، ويتناول الفيلم حياة مجموعة من الشباب، كل ثنائي بينهما قصة رومانسية خلال 8 ساعات.

وعلى مستوى الدراما يجتمع الثنائي هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي في مسلسل جديد بعنوان "إقامة جبرية" مكوّن من 10 حلقات ومقرر عرضه يوم 8 يناير المقبل، وذلك بعد عام كامل من انتهاء تصويره في ديسمبر الماضي، وتشهد أحداث العمل دخول هنا في قصة حب مع الشرنوبي التي تتعرف عليه أثناء ترددها على العيادة الطبيبة النفسية.

مسلسل "إقامة جبرية" من بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، ثراء جبيل، حازم إيهال، عايدة رياض، لطيفة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، فيما يظهر الفنان أحمد حاتم كضيف شرف خلال مشهدين بالحلقات، والعمل من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج، وتدور الأحداث، في إطار اجتماعي نفسي لا يخلو من الإثارة والتشويق.

وفي سياق آخر تواصل هنا الزاهد تصوير فيلم "الشاطر" الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة للمرة الأولى، وهو من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي لعرضه في دور العرض خلال عام 2025، كما تنتظر طرح فيلم "ري ستارت" مع تامر حسني، في موسم عيد الفطر السينمائي 2025.

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