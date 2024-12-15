رسائل متبادلة بين إليسا وهيفاء وهبي لأجل لبنان

بعد أيام على طرحها لأغنيتها الجديدة، حرصت المغنية هيفاء وهبي على تهنئة صديقتها الفنانة إليسا على اغنية "حبك متل بيروت"، وعبّرت عن فخرها وسعادتها بنجاجها.

ونشرت هيفاء صورة لإليسا مع مقطع صوتي للأغنية، عبر خاصية الستوريز على انستغرام وارفقتها بتعليق: "ما في متلك ولا متل حب بيروت ولا لبنان كله، مبروك حبيبتي إليسا، شكرا صديقي إيلي على هالعمل الحقيقي متلك".

بدورها، ردت اليسا على تهنئة هيفاء وكتبت لها "حبيبة قلبي كثير مبسوطة بحكيك الحلو. لبنان هو الجمال بكل تفاصيله وكل واحد فينا هو جزء من هالبلد الرائع وانتِ كمان أحلى مثال لهيدا الجمال".



وبالتزامن مع الحرب والاوضاع الصعبة التي يعيشها لبنان، طرحت إليسا أغنيتها بعنوان "حبك متل بيروت"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، كرسالة أمل لكل لبنان منها ومن مؤلف كلماتها جان نخول، والملحن محمد بشار.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الأغنية ونالت إعجاب الآلاف بعد يومين من طرحها على الانترنت، وانهالت على اليسا التعليقات التي أثنت على وطنيتها وانتمائها لكل تفاصيل لبنان وحرصها الدائم على ابراز الجانب الجميل والمشرق منه.

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