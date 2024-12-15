شكرا لقرائتكم خبر عن في التحول الرقمي.. التأمينات الاجتماعية تحقق إنجازًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر قياس التحوّل الرقمي 2024

تطور البنية التحتية الرقمية

جهود التحول الرقمي

إنجازات المؤسسات السعودية

التزام الجهات الحكومية

الدمام - شريف احمد - حققت التأمينات الاجتماعية المركز الأول في مؤشر قياس التحوّل الرقمي 2024.وتصدره هيئة الحكومة الرقمية لقياس التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحول الرقمي.هذا ويساعدها هذا المؤشر على تشخيص وضعها الراهن ومتابعة تطور رحلتها في التحول الرقمي، وفق أفضل الممارسات والمعايير.وتسلم الجائزة معالي محافظ التأمينات الاجتماعية عبدالعزيز بن حسن البوق، خلال النسخة الثالثة من "ملتقى الحكومة الرقمية"، الذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية، اليوم الأحد بالرياض.وجاء تحت شعار "مستقبلنا الآن"، بحضور عدد من أصحاب السمو والوزراء، وبمشاركة واسعة من الجهات الحكومية، والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مجال الحكومة الرقمية.وحققت التأمينات المركز الأول بنسبة 95%، بفضل تطور بنيتها التحتية الرقمية، واستخدامها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل موسع في تطوير خدماتها ومنتجاتها.ويأتي من بينها تطبيق "GOSI" الشامل الذي يوفر تجربة رقمية سلسة للمشتركين والمتقاعدين وأصحاب العمل، ومنصة البيانات المفتوحة، وخدمة "أمين" الإنسان الرقمي التي تقدم الخدمات الاستباقية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.هذا بالإضافة إلى خدمة الزيارة الافتراضية والتي تقدم خدماتها للعملاء على مدار الأسبوع و24 ساعة.وأسهمت جهود التحول الرقمي التي تبنتها التأمينات الاجتماعية في إنجاز أكثر من 130 مليون معاملة إلكترونية خلال عام 2024، منها 97.9% معاملات فورية دون تدخل بشري.وأسهم هذا في تسريع الإجراءات وتقليل أوقات الانتظار. وكانت التأمينات الاجتماعية حصلت على المركز الثاني في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2024.هذا إلى جانب حصدها جائزة التميز والدرع الذهبي في الابتكار في التحول الرقمي خلال المؤتمر الدولي لصناع التأمين في الشرق الأوسط.كما حققت ثلاث جوائز ذهبية ضمن منتدى عالم تجربة العميل؛ تقديرًا لجهودها في تقديم تجربة مميزة بأعلى معايير الجودة.وتعكس هذه الإنجازات الرؤية الاستراتيجية للتأمينات الاجتماعية في توظيف التقنيات الحديثة لتحسين تجربة المستخدم.بالإضافة إلى تعزيز الثقة في الخدمات الرقمية، وتقديم خدمات مبتكرة تدعم مختلف فئات المجتمع.ويُعد مؤشر قياس التحوّل الرقمي، الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية هذا العام، أداة أساسية تقيس مدى التزام الجهات الحكومية بالمعايير الأساسية للتحوّل الرقمي.ويساعد الجهات على تشخيص أوضاعها الحالية، ومتابعة تقدّمها في رحلة التحول وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.