الموارد البشرية أفضل الوزارات في مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024 

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المركز الأول على مستوى الوزارات والمركز الثاني على مستوى كل الجهات الحكومية في مؤشر قياس التحول الرقمي، وذلك خلال حفل توزيع جوائز قياس التحول الرقمي, الذي أقيم اليوم ضمن فعاليات ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد في مدينة الرياض على هامش المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت IGF لعام 2024.

كما حصلت الوزارة على شهادة التميز المقدمة من هيئة الحكومة الرقمية عن تطبيق "مواءمة"، المخصص لخدمات ذوي الإعاقة نظير إسهاماته الفاعلة في دعم التحول الرقمي بالمملكة وتعزيز ريادتها في هذا المجال, أيضًا حصلت على شهادت تميز في توظيف التقنيات الناشئة على مستوى الجهات الحكومية وذلك في جائزة هيئة الحكومة الرقمية.

ويأتي حصول الوزارة على هذا التميز نظير جهودها وإستراتيجيتها في مجال التحول الرقمي الهادفة إلى تحقيق التميز والارتقاء بتجربة المستفيدين، وتوظيف أحدث التقنيات لتقديم حلول مبتكرة تُسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية الرقمية، حيث تعمل إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي على تعزيز الخدمات الخاصة بالقطاعات التي تشرف عليها الوزارة من خلال أكثر من 1000 خدمة وإجراء رقمي, لخدمة أكثر من 32 مليون مستفيد.