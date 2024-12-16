شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 15 عامًا.. ولاية إنديانا تستعد لإعدام رجل قتل 4 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد مسؤولو ولاية إنديانا لتنفيذ حكم الإعدام في أول سجين على قائمة الإعدام في الولاية منذ 15 عامًا، أدين قبل ربع قرن بقتل شقيقه وثلاثة أشخاص آخرين.

ويوجد جوزيف كوركوران، البالغ من العمر 49 عاما، على قائمة الإعدام في ولاية إنديانا منذ عام1999.

وإذا تم تنفيذ حكم الإعدام به في الموعد المقرر، يوم الأربعاء، فسوف يكون هذا أول إعدام في الولاية منذ عام 2009.

وخلال تلك الفترة، تم تنفيذ 13 حكم إعدام في إنديانا، ولكن تم البدء فيها وتنفيذها من جانب مسؤولين فيدراليين في عامي 2020 و2021 في سجن فيدرالي.