"سبوتتيك": انفجارات في محافظتَي حماة وحمص وسط سوريا جرّاء غارات إسرائيلية على مواقع عسكرية

أفادت مصادر وكالة "سبوتنيك" الروسية، عن "انفجارات عنيفة تهز محافظتي حماة وحمص وسط سوريا ناجمة عن غارات جوية للطيران الحربي الإسرائيلي على مواقع عسكرية في المنطقة". ويأتي ذلك بالتزامن مع الغارات الجوية المكثفة جداً لإسرائيل والتي أسفرت عن تدمير شبه كامل لترسانة جيش سوريا، حيث بدأت هذا التصعيد الخطير على الأراضي السورية بعد ساعات قليلة من إعلان سقوط نظام (الرئيس السوري السابق) بشار الأسد".

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