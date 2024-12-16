رئيس الحكومة السورية الانتقالية: وصلنا إلى مستوى جيد على صعيد تحقيق الأمان والاستقرار

أشار رئيس الحكومة السورية الانتقالية محمد البشير، في مقابلة مع "التلفزيون العربي"، إلى أنه "لدينا تجربة في شمال غرب سوريا استطاعت النهوض بمستوى خدمة المواطنين"، مضيفا "وصلنا إلى مستوى جيد على صعيد تحقيق الأمان والاستقرار".
وقال "نسعى لبناء منظومة خدمية تؤمن احتياجات المواطنين"، مشيرا إلى أن "المرحلة الانتقالية تتضمن وضع خطط استراتيجية لتأمين خدمات مستدامة".
وذكر أن "المرحلة الأولى من خطة الحكومة تركز على توفير الخدمات الأساسية للسكان".
ولفت إلى "أننا تسلمنا واقعا صعبا من مؤسسات لا توفر الحد الأدنى من الخدمات"، موضحا أن "يدنا ممدودة لجميع الكفاءات والكوادر في الداخل والمهجر".
وأشار إلى أن "كوادر الحكومة السابقة ممن لم يتورطوا في جرائم مستمرون في عملهم"، و"أننا نتواصل مع العديد من الكوادر السورية لاستقطابهم في سوريا الجديدة".
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