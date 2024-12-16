شكرا لقرائتكم خبر عن تثير الخوف والحيرة. سيناتور أمريكي يطالب بتعقب المسيرات المجهولة والان نبدء بالتفاصيل

تزايد القلق العام

نشاط إجرامي أو أجنبي

الدمام - شريف احمد - طالب السيناتور الأمريكي تشاك شومر الحكومة الفيدرالية باستخدام تكنولوجيا أفضل لتعقب المسيرات المجهولة، بهدف التعرف عليها وإيقافها.جاء ذلك بعد أسابيع من الخوف والحيرة بشأن الطائرات المسيرة التي تحلق فوق مناطق من نيويورك ونيوجيرسي.ووفقًا لتصريحات صادرة عن مكتبه، دعا شومر، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي عن ولاية نيويورك، وزارة الأمن الداخلي إلى استخدام تكنولوجيا خاصة على الفور لتحديد وتعقب هذه المسيرات حتى نقاط هبوطها.تأتي دعوات شومر وسط تزايد القلق العام من أن الحكومة الفيدرالية لم تقدم تفسيرات واضحة بشأن من يشغل المسيرات، كما أنها لم توقفها.وقال مسؤولو الأمن القومي، إن هذه المسيرات لا تبدو أنها علامة على تدخل أجنبي.وقال الرئيس المنتخب دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي: "هل يمكن أن يحدث هذا حقًا دون علم حكومتنا؟ لا أعتقد ذلك، دعوا الرأي العام يعرف، وأن يعرف الآن وإلا فأسقطوها".

لا تزال مُسيّرات مجهولة تظهر في السماء فوق شمال شرق الولايات المتحدة في نهاية هذا الأسبوع، ما دفع السلطات الفدرالية إلى التشديد مجددًا على عدم وجود أي نشاط إجرامي أو أجنبي في هذا الصدد، فيما اقترح الرئيس المنتخب دونالد ترامب إسقاطها.

وقالت كاثي هوكل، الحاكمة الديموقراطية لولاية نيويورك، رابع أكبر ولاية أميركية لناحية عدد السكان (20 مليون نسمة)، في بيان يوم السبت، إن مدارج مطار صغير في المنطقة أغلقت لمدة ساعة مساء اليوم السابق بسبب ظهور "مسيّرات جديدة".

أخبار متعلقة بعد 15 عامًا.. ولاية إنديانا تستعد لإعدام رجل قتل 4 أشخاص احتمال حدوث فيضانات.. تحذير من هطول أمطار متواصلة على بريطانيا

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أكدت السلطات الملاحية في نيويورك هذا الإغلاق القصير الذي لم يكن له أي تأثير في الرحلات الجوية.

بلاغات عن تحليق مجهول