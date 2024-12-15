شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: من منتصف ديسمبر تنخفض درجات الحرارة إلي معدلات متدنية ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق، عن دخولنا في مربعانية الشتاء، والتي تضم 3 نجوم، كل نجم منها 13 يوم.

وأضاف: “أول نجوم المربعانية الإكليل وجوه معتدل، ومن منتصف ديسمبر يدخل النجم الثاني المسمى بالقلب، والذي تنخفض فيه درجات الحرارة إلي معدلات متدنية، ويقول عنها الأولين الثوب ما يكفي والجمرة ما تدفئ”.

وتابع: “مع دخول النجم الثاني يشتد علينا الموجات الباردة القادمة من القطب الشمالي او من صحراء سيبريا المتجمدة، فاذا أتت من القطب الشمالي تكون محملة برطوبة ويتساقط عنها بعض الثلوج أحيانا، وإذا جاءت من صحراء سيبريا عادة ما تكون جافة”.