13.6 مليون ريال إيرادات شباك التذاكر السعودي خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر

فيلم "2 Moana" يواصل الصدارة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 ديسمبر 2024 10:25 مساءً - كشفتعن حجم الإيرادات التي حققهاخلال الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الجاري، وتحديداً في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر؛ حيث يتنافس 36 فيلماً متنوعاً، على صدارة الشباك هناك، وسط إقبالٍ جماهيري كبير.أوضحت هيئة الأفلام السعودية أنّ شباك التذاكر حقق خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، 13.6 مليون ريال، مقابل مبيعات تجاوزت 287.7 ألف تذكرة مبيعة. فيما يواصل فيلم "2 Moana" صدارة الشباك هناك، للأسبوع الثالث على التوالي؛ حيث حقق خلال الأسبوع الماضي 4.8 ملايين ريال، مقابل 109 آلاف تذكرة. ليصل إجمالي ما حققه منذ طرحه هناك قبل ثلاثة أسابيع، 15.4 مليون ريال، لـ322.6 ألف تذكرة.وتدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم، والذي يُعرض بعد مرور 8 سنوات من الجزء الأول، حول ظهور "موانا" وطاقمها في مهمة للبحث عن جزيرة موتوفيتو المفقودة، والتي كانت يوماً جزءاً من المحيط، إلا أنها الآن مخفية تحت سيطرة سيد العواصف الغيور. وبعد تلقي "موانا" نداءً غير متوقَّع من المستكشفين الذين سبقوها، تجد "موانا" نفسها في رحلة عبْر البحار البعيدة في مهمة لاستكشاف المياه الخطرة التي فُقدت منذ زمن طويل، وبذلك تخوض مغامرة غير مسبوقة خلال أحداث الفيلم.فيلم "Moana 2" يشارك في بطولته: دوين جونسون، نيكول شيرزينجر، ألن توديك، جيماين كليمان، تيمويرا موريسون. ويأتي الفيلم من إخراج رون كليمنتس، وجون ماسكر.أما فيلم Gladiator II فيحتفظ بالمركز الثاني، للأسبوع الثالث على التوالي، بعدما حقق خلال الأسبوع الماضي 1.6 مليون ريال، مقابل 27.6 ألف تذكرة. ليبلغ إجمالي ما حققه على مدار الـ5 أسابيع الماضية 18.4 مليون ريال، لـ301.3 ألف تذكرة.وتدور أحداث الفيلم حول "لوشيوس"، ابن حبيبة "ماكسيموس"، والتي تُعرف باسم "لوسيا"، ذلك في أعقاب وفاة "ماكسيموس" وانقلاب موازين القوة. وهو بطولة: بول ميسكال، بيدرو باسكال، دينزل واشنطن، فريد هشينجر، جوزيف كوين، كوني نيلسن. والعمل تأليف ديفيد سكاربا، وإخراج ريدلي سكوت.

يمكنك قراءة: فيلم Gladiator II يتصدّر شباك التذاكر السعودي

"الهوى سلطان" يواصل التراجع

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وفي الأسبوع الأول لعرضه هناك، جاء فيلم الأكشن والرعب Kraven the Hunter، في المركز الثالث؛ مُحققاً 1.3 مليون ريال، مقابل 20.9 ألف تذكرة مبيعة. يليه فيلم "الهوى سلطان" بطولة: الثنائي منة شلبي وأحمد داود، يواصل تراجعه إلى المركز الرابع؛ فقد حقق 1.1 مليون ريال، مقابل 21.3 ألف تذكرة؛ ليبلغ إجمالي ما حققه خلال الـ5 أسابيع الماضية 11.6 مليون ريال، لـ226.6 ألف تذكرة.تدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي، عن العلاقات بين الأصدقاء، وكيف ‏أنها تتحول بسبب الهوى، من ‏خلال إلقاء الضوء على علاقة الصداقة التي تجمع بين أحمد داود ومنة ‏شلبي خلال أحداث العمل.أما فيلم "الحريفة 2" فقد جاء في المركز الخامس، بعدما حقق 827 ألف ريال، طوال الأسبوع الماضي، مقابل 18.5 ألف تذكرة مبيعة؛ ليُحقق على مدار الأسبوعين الماضيين 1.5 مليون ريال، مقابل 33.3 ألف تذكرة.تدور أحداث الجزء الثاني من الحريفة تحت اسم: "الريمونتادا"، حول فريق الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، وعزمهم على استكمال الحُلم سويّاً، ودخولهم الجامعة لأول مرة، وانبهارهم بها، مع وجود حريفة جدد داخل الفريق. والعمل بطولة: نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نورين أبوسعدة، كريمة منصور، والطفلة ريما مصطفى. وظهور عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: نجم الكرة العالمي مايكل أوين، وآسر ياسين، وأحمد فهمي، وأسماء جلال، والمعلّق الرياضي أيمن الكاشف. والفيلم تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».